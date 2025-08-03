Süper Lig'den Suudi Arabistan'a bir transfer daha gerçekleşti

Süper Lig'den Suudi Arabistan'a bir transfer daha gerçekleşti
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Göztepe, David Tijanic'le yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yıldız oyuncu, Suudi Arabistan kulübü Al-Najmah'a transfer oldu. Tijanic, Gökhan Gül ve Koray Günter'in ardından bu sezon Süper Lig'den Suudi Arabistan'a transfer olan üçüncü futbolcu oldu.

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan İzmir temsilcisi Göztepe, takımın başarılı oyuncularından David Tijanic'le yollarının ayrıldığını duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz David Tijanic'in, Suudi Arabistan kulübü Al-Najmah'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. David Tijanic'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ İSİM

27 yaşındaki Sloven oyuncu Tijanic, Kasımpaşa'dan ayrılan Gökhan Gül ve Göztepe'den ayrılan Koray Günter'in ardından bu sezon Süper Lig'den Suudi Arabistan'a transfer olan üçüncü futbolcu oldu.

SEZON RAKAMLARI

David Tijanic, Göztepe formasıyla 111 maça çıkarken, 16 gol ve 13 asist kaydetmeyi başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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