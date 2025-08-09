Süper Lig'de sürpriz kural değişikliği

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu start verir vermez sürpriz bir kural değişikliği gündeme geldi.

YABANCI SAYISI ARTABİLİR

Sabah'ın haberine göre; Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na 14 olan yabancı kuralının 16'ya yükseltilmesi için başvuruda bulundu. Kulüpler Birliği'nde yapılan başkanlık seçimi öncesinde bu konu masaya yatırıldığı, sakat yabancı futbolcular, sözleşme süreleri ve ekonomik nedenlerden dolayı kulüplerin yabancı sayısının artırılmasını istediği belirtildi.

TFF'YE RESMİ BAŞVURU

Bunun üzerine karar alan Kulüpler Birliği'nin de konuyla ilgili talebini TFF'ye resmi başvuru yaparak bildirdiği ifade edildi. TFF yönetim kurulunun haftaya yapacağı toplantıda bu konuyla ilgili son kararı vereceği belirtildi.