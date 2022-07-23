Süper Lig'de sezon İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 1'inci ve 2'nci hafta maç programlarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 1'inci ve 2'nci hafta maç programlarını açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak. TFF, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftasının maç programını duyurdu. Buna göre, 2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacak. İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak. SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN PROGRAMI 5 Ağustos Cuma 19.15 İstanbulspor - Trabzonspor 21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor 6 Ağustos Cumartesi 19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK 21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor 7 Ağustos Pazar 19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor 19.15 Giresunspor - Adana Demirspor 21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray 8 Ağustos Pazartesi 19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa 21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor SÜPER LİG'DE 2'NCİ HAFTANIN PROGRAMI 12 Ağustos Cuma 21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor 13 Ağustos Cumartesi 19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor 21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor 21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe 14 Ağustos Pazar 19.15 Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor 19.15 Gaziantep FK - Ankaragücü 21.45 Alanyaspor - Beşiktaş 15 Ağustos Pazartesi 19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir 21.45 Galatasaray - Giresunspor MAÇ TAKVİMİNDE AVRUPA KUPALARINDA MÜCADELE EDEN TAKIMLAR DİKKATE ALINDI TFF, Süper Lig'de 1'inci ve 2'nci hafta maçlarının tarihlerini belirlerken Avrupa kupalarında mücadele eden takımların, maç tarihlerini göz önünde bulundurdu. Buna göre, maç takvimi açıklanırken şu hususlara dikkat edildi; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde 3'üncü Ön Eleme Turu müsabakalarını 2 Ağustos Salı ve 9 Ağustos Salı günü oynayacak olan Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile yapacağı 1'inci hafta karşılaşması Cuma günü saat 21.45 olarak planlandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde 3'üncü Ön Eleme Turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak Medipol Başakşehir FK ve Konyaspor'un 1'inci hafta müsabakaları 8 Ağustos Pazartesi günü olarak planlandı. Fenerbahçe'nin eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda 3'üncü Ön Eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig 1'inci ve 2'nci hafta programında değişiklikler yapılacaktır. 2 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu kura çekimi sonrası belirlenecek olan tarihlere göre, Şampiyonlar Liginde oynayacak takımların 2'nci hafta maç programında değişiklik yapılabilecek. 2 KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI STAT DAHA SONRA AÇIKLANACAK Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, ligin ilk haftasında oynanacak olan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması ve ligin 2'nci haftasındaki Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacakları stat ilerleyen günlerde ilan edilecek. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu İstanbulspor Trabzonspor Spor Haberler

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