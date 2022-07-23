Süper Lig'de sezon İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 1'inci ve 2'nci hafta maç programlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 1'inci ve 2'nci hafta maç programlarını açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak.TFF, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftasının maç programını duyurdu. Buna göre, 2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacak. İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak. SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN PROGRAMI5 Ağustos Cuma19.15 İstanbulspor - Trabzonspor21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor6 Ağustos Cumartesi19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor7 Ağustos Pazar19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor19.15 Giresunspor - Adana Demirspor21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray8 Ağustos Pazartesi19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa21.45 MKE Ankaragücü - KonyasporSÜPER LİG'DE 2'NCİ HAFTANIN PROGRAMI12 Ağustos Cuma21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor13 Ağustos Cumartesi19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe14 Ağustos Pazar19.15 Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor19.15 Gaziantep FK - Ankaragücü21.45 Alanyaspor - Beşiktaş15 Ağustos Pazartesi19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir21.45 Galatasaray - GiresunsporMAÇ TAKVİMİNDE AVRUPA KUPALARINDA MÜCADELE EDEN TAKIMLAR DİKKATE ALINDITFF, Süper Lig'de 1'inci ve 2'nci hafta maçlarının tarihlerini belirlerken Avrupa kupalarında mücadele eden takımların, maç tarihlerini göz önünde bulundurdu. Buna göre, maç takvimi açıklanırken şu hususlara dikkat edildi;UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde 3'üncü Ön Eleme Turu müsabakalarını 2 Ağustos Salı ve 9 Ağustos Salı günü oynayacak olan Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile yapacağı 1'inci hafta karşılaşması Cuma günü saat 21.45 olarak planlandı.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde 3'üncü Ön Eleme Turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak Medipol Başakşehir FK ve Konyaspor'un 1'inci hafta müsabakaları 8 Ağustos Pazartesi günü olarak planlandı.Fenerbahçe'nin eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda 3'üncü Ön Eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig 1'inci ve 2'nci hafta programında değişiklikler yapılacaktır.2 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu kura çekimi sonrası belirlenecek olan tarihlere göre, Şampiyonlar Liginde oynayacak takımların 2'nci hafta maç programında değişiklik yapılabilecek.2 KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI STAT DAHA SONRA AÇIKLANACAKTürkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, ligin ilk haftasında oynanacak olan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması ve ligin 2'nci haftasındaki Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacakları stat ilerleyen günlerde ilan edilecek.- İstanbul
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