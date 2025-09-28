Süper Lig'de mücadele eden Shelvey'in yeni adresi 3. Lig

Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonlarda ikas Eyüpspor ve Çaykur Rizespor formaları giyen 33 yaşındaki İngiliz orta saha Jonjo Shelvey, sürpriz bir transfere imza attı.

3. LİG'E GİTTİ

Bonservisi bulunduğu Premier Lig ekibi Burnley'den ayrılan İngiliz orta saha Shelvey, Birleşik Arap Emirlikleri 3. Lig ekibi Arabian Falcons'a transfer oldu. Deneyimli oyuncu, yeni takımında 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyerinde şu ana kadar 492 maça çıkan Shelvey, 58 gol ve 66 asistlik performans sergiledi. Türkiye'de ise iki kulüpte toplam 39 maça çıkan orta saha oyuncusu, 3 gol ve 7 asistlik skor katkısı üretti.