Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi
SERDAR DURSUN'UN KAFASI YARILDI
Zorlu maçın 9. dakikasında, ceza sahası içinde Jerome Opoku ile hava topuna çıkan Serdar Dursun'un kafası yarıldı. Sahaya giren sağlık ekibinin müdahalesiyle kafasına dikiş atılan tecrübeli futbolcu, formasını değiştirdikten sonra oyuna yeniden dahil oldu. Opoku ise çarpışma sonrası sahada yapılan tedaviyle kısa bir süre oyuna devam etti ancak baş dönmesi şikayetiyle 22. dakikada yerini Ousseynou Ba'ya bıraktı.
3 KEZ FORMASINI DEĞİŞTİRDİ
Ayrıca Dursun, maçın ilerleyen dakikalarında kafasındaki kanamanın sürmesi nedeniyle 3 kez kenara gelerek formasını yeniden değiştirdi.