Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Kocaelispor maçında yürekler ağızlara geldi.

SERDAR DURSUN'UN KAFASI YARILDI

Zorlu maçın 9. dakikasında, ceza sahası içinde Jerome Opoku ile hava topuna çıkan Serdar Dursun'un kafası yarıldı. Sahaya giren sağlık ekibinin müdahalesiyle kafasına dikiş atılan tecrübeli futbolcu, formasını değiştirdikten sonra oyuna yeniden dahil oldu. Opoku ise çarpışma sonrası sahada yapılan tedaviyle kısa bir süre oyuna devam etti ancak baş dönmesi şikayetiyle 22. dakikada yerini Ousseynou Ba'ya bıraktı.

3 KEZ FORMASINI DEĞİŞTİRDİ

Ayrıca Dursun, maçın ilerleyen dakikalarında kafasındaki kanamanın sürmesi nedeniyle 3 kez kenara gelerek formasını yeniden değiştirdi.