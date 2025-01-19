Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Konyaspor evinde Hakan Keleş'in yönetimindeki Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

KONYASPOR'DA KRAMER YILDIZZLAŞTI

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve Burak Pakkan'ın yönettiği maçta Konyaspor'un gollerini; 20. dakikada Blaz Kramer, 63. dakikada yine Blaz Kramer ve 82. dakikada Umut Nayır kaydetti.

KASIMPAŞA'NIN GOLLERİ

Kasımpaşa'nın gollerini ise 53. dakikada Josip Brekalo, 70. dakikada Gökhan Gül ve 88. dakikada Antonin Barak kaydetti.

İKİ TAKIM DA GALİBİYETE HASRET

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükselen Konyaspor 22 puana ulaşırken, 4 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 21 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, Kasımpaşa evinde Hatayspor'u ağırlayacak.