Süper Lig'de kıyamet koptu! 'Trabzon'da kara gece' etiketi gündemin zirvesinde

Trabzonspor'un Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada, bordo-mavililerin 90+8. dakikada Bartra ile bulduğu gol ortalığı karşıtırdı. Ağlara giden gol öncesi konuk ekip futbolcusuna faul yapıldığını belirten rakip takım taraftarları sosyal medyada "Trabzon'da kara gece" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, iki farklı geriye düştüğü mücadelede Gaziantep Fk'yi 3-2 mağlup etti. Bordo-mavililere, 90+8. dakikada galibiyeti getiren gol öncesi olanlar ise kıyameti kopardı.

"TRABZON'DA KARA GECE"

Bartra'nın golü öncesi Gaziantep Fk'de forma giyen Jevtovic'e faul yapıldığı görüşünde olan rakip taraftarlar adeta çılgına döndü. "Trabzon'da kara gece" etiketi Twitter'da gündem olurken taraftarlar hakem Mete Kalkavan, MHK ve TFF'ye ateş püskürdü.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:

14 DAKİKADA 3 GOL ATILDI

Karşılaşmada Gaziantep FK 2. dakikada Maxim ve 10. dakikada Markovic ile 2 farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen avantajı koruyamadı. Trabzonspor 14. dakikada Trezeguet, 42. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 90+8. dakikada Bartra kaydetti.