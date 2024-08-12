Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk haftası bu akşam oynanacak 2 maçla tamamlanacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını kazandığı ilk haftada Trabzonspor ise berabere kaldı. Rakibini 2 farklı skorla yenen Beşiktaş, şu anda averajla liderlik koltuğuna oturmuş durumda.
2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu 9 Ağustos akşamı oynanan Galatasaray-Hatayspor maçıyla start aldı.
3 BÜYÜKLER KAZANDI
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını kazandığı ilk haftada Trabzonspor sahadan 1 puanla ayrıldı. Rakibini 2 farklı skorla geçen siyah-beyazlılar,şu andaaverajla liderlik koltuğuna oturuyor.
Alınan sonuçlar ve puan durumu;
- Galatasaray 2-1 Hatayspor
- Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor
- Kasımpaşa 2-3 Konyaspor
- Antalyaspor 0-0 Göztepe
- Samsunspor 0-2 Beşiktaş
- Trabzonspor 0-0 Sivasspor
- Alanyaspor 1-1 Eyüpspor
- Bodrumspor-Gaziantep FK (Bu akşam 21:00)
- Rizespor-RAMS Başakşehir (Bu akşam 21:00)