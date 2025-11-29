Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Gaziantep FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.

SAHALARDA ENDER GÖRÜLEN GOL

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Umut Bozok, 88. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü 90+6. dakikada Emmanuel Boateng ile geldi. Emmanuel Boateng'in attığı gol maça damga vurdu. Karşılaşmanın uzatma anlarında Gaziantepli oyuncu ve Eyüpsporlu oyuncu arasında kavga çıktı. Bu esnada Eyüpsporlu kaleci Felipe başta olmak üzere tüm futbolcular kavgayı ayırmak için o bölgeye yöneldi. Devam eden oyunda Gaziantep FK, Boateng'in boş kaleye vuruşunda golü attı. Karşılaşmanın hakemi avantaj uyguladığı pozisyonda golü verdi.

İşte o anlar;

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

EYÜPSPOR 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'nın ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 22 puanda kaldı. Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor ise ligde 4 maç sonra galip gelerek 12 puana yükseldi.