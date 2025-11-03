Haberler

Süper Lig'de Golsüz Beraberlik: Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK

Güncelleme:
Süper Lig'in 11'inci haftasında Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ile sahasında karşılaştı. İki takımın da etkili olduğu anlara rağmen mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

STAT: Alanya Oba Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı

CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Dk 72 Hadergjonaj), Makouta, Janvier (Dk. 64 Maestro), Yusuf Özdemir, Hagi (Dk. 83 Efecan Karaca), İbrahim Kaya (Dk. 64 Meschack), Ogundu (Dk. 72 Hwang)

GAZİANTEP FK: Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara (Dk. 86 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Maxim (Dk. 90+1 Lungoyi), Yusuf Kabadayı, Bayo (Dk. 72 Boateng)

SARI KARTLAR: Aliti, Yusuf Özdemir, Maestro (Alanyaspor)

Süper Lig'in 11'inci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

8'inci dakikada Gaziantep FK'nın sol taraftan gelişen atağında Kamara'nın ön direğe gönderdiği ortada topla buluşan Bayo'nun şutu az farkla dışarı gitti.

19'uncu dakikada Gaziantep FK'nın merkezden yaptığı atağında topla buluşan Bayo'nun şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönerken topu alan Kozlowski kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı çalımladı. Kozlowski'nin şutu da Janvier'e çarparak uzaklaştı. Alanyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

45'inci dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında topla buluşan Makouta'nın sert şutunu kaleci Zafer Görgen kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

59'uncu dakikada Gaziantep FK'nın sol taraftan gelişen atağında topla buluşan Camara, topu ceza sahasına taşıyıp yaptığı vuruşta top az farkla direğin dibinden dışarı çıktı.

70'inci dakikada Gaziantep FK'nın sol taraftan geliştirdiği atakta Janvier'den topu kapan Yusuf Kabadayı'nın ceza sahası çaprazında vurduğu şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

82'nci dakikada Alanyaspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Özdemir, penaltı noktasında topu Makouta ile buluşturdu. Makouta'nın şutu az farkla dışarı çıktı.

Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yorumlar (1)

Faruk Omar:

