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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik

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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta tamamlandı ve lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı maç fazlasıyla 9'a çıktı. Liglere milli ara verilirken, sarı-lacivertlilerin şampiyonluğunu zora sokacak bir istatistik oluştu. 200'li yıllarda Süper Lig'in 27. haftaları itibarıyla 6 puan farkla lider olan takımların büyük çoğunluğu sezon sonunda şampiyon oluyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasının tamamlanmasıyla milli araya girildi. Lider Galatasaray Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Samsunspor ile Kadıköy'de golsüz berabere kaldı. Bu sonuçların ardından ezeli rakipler arasındaki puan farkı, sarı-lacivertlilerin maç eksiğiyle birlikte 9 oldu. Durum böyleyken, Jose Mourinho'nun öğrencilerinin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren tarihi bir dezavantaj ortaya çıktı.

İSTATİSTİKLER "GALATASARAY ŞAMPİYON" DİYOR

200'li yıllarda Trendyol Süper Lig'in 27. haftaları itibarıyla 6 puan farkla lider olan takımların büyük çoğunluğu sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor beraberliği sonrası şampiyonluk şanslarının devam ettiğini vurgulasa bu istatistik sarı-lacivertlilerin zaferini zora sokuyor. Kanarya, Aslan'ın BAY geçtiği hafta kazanırsa puan farkı 6 olacak.

TEK İSTİSNADA DA ŞAMPİYON GALATASARAY OLDU

Bu konuda tek istisna, 2018-2019 sezonunda yaşandı. RAMS Başakşehir, 6 puan önde olduğu o sezonda şampiyonluğuGalatasaray'a kaptırmıştı. Sarı-kırmızılılar, 33. haftada RAMS Başakşehir'i mağlup ederek hem aradaki farkı kapatmış hem de ikili averaj üstünlüğünü ele geçirmişti. Bu sezon ise Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile oynayacağı bir lig maçı bulunmuyor ve ikili averaj sarı-kırmızılıların elinde.

19 TAKIMLI SEZONDA DA DURUM FARKLI DEĞİL

Trendyol Süper Lig'in 19 takımla oynandığı son sezon olan 2022-2023'te de tablo değişmedi. O sezon 27. hafta itibarıyla Galatasaray, Fenerbahçe'ye 6 puan fark atmış ve sezon sonunda da bu üstünlüğünü koruyarak şampiyon olmuştu.

GERİDEN GELİP ŞAMPİYON OLANLAR AZINLIKTA

Yine 2000'li yıllarda, Trendyol Süper Lig'de 27. haftadan sonra şampiyonluk yarışında geriden gelip ipi göğüsleyen takımların sayısı oldukça az. 2019-2020'de RAMS Başakşehir, Trabzonspor'un 2 puanlık üstünlüğünü aşarak şampiyon olmuştu. 2014-2015 sezonunda ise Galatasaray, geriden gelip Fenerbahçe'nin 1 puan önüne geçerek kupayı kaldırmıştı. 2010-2011 sezonunda da Fenerbahçe, Trabzonspor ile aynı puandayken sezonu lider tamamlamıştı.

MOURINHO'NUN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 28. haftası Kadıköy'de Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının kaldığını düşünüyor mu?" sorusuna, "Evet. Şampiyonluk şansımız devam ediyor" yanıtını vermişti.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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