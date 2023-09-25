Süper Lig'de erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 3. haftada erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İstanbulspor-Galatasaray maçını Abdulkadir Bitigen, Adana Demirspor-Beşiktaş maçını Ümit Öztürk ve Fenerbahçe-Başakşehir maçını ise Zorbay Küçük yönetecek.