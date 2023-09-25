Süper Lig'de erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 3. haftada erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İstanbulspor-Galatasaray maçını Abdulkadir Bitigen, Adana Demirspor-Beşiktaş maçını Ümit Öztürk ve Fenerbahçe-Başakşehir maçını ise Zorbay Küçük yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme müsabakalarında görev yapacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
26 Eylül Salı
- İstanbulspor- Galatasaray : Abdulkadir Bitigen
27 Eylül Çarşamba
- Adana Demirspor- Beşiktaş : Ümit Öztürk
28 Eylül Perşembe
- Fenerbahçe-Başakşehir: Zorbay Küçük
Kaynak: Haberler.com / Spor