Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik direktör Emre Belözoğlu, yeniden Süper Lig'in öne çıkan isimlerinden biri oldu. Daha önce adı Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe ile anılan Belözoğlu için bu kez sürpriz bir ekip devreye girdi.

ANTALYASPOR SERÜVENİ 28 MAÇ SÜRDÜ

Teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Belözoğlu, sarı-lacivertli takımdaki kısa görevinin ardından Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'un başına geçti. Akdeniz ekibindeki dönemi ise yalnızca 28 maç sürdü.

RİZESPOR LİSTEDE İLK SIRAYA YAZDI

Ekim ayında Antalyaspor'dan ayrılan Emre Belözoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, genç teknik adamı göreve getirmek için çalışmalarına başladı. Belözoğlu'nun Karadeniz ekibinin ilk tercihi olduğu öğrenildi.

28 MAÇTA 1.18 PUAN ORTALAMASI

Belözoğlu, Antalyaspor'un başında çıktığı 28 resmi maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte maç başına 1.18 puan ortalaması yakalayan teknik adam, sezon içinde takımdan ayrılmıştı.