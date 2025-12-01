Haberler

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Güncelleme:
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile temasa geçti. İlhan Palut'un ayrılığının ardından Karadeniz temsilcisi genç çalıştırıcıyı listesinde ilk sıraya aldı.

  • Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor'un teknik direktörlük için ilk tercihi oldu.
  • Emre Belözoğlu, Antalyaspor'da teknik direktör olarak 28 resmi maç yönetti.
  • Emre Belözoğlu, Antalyaspor'daki 28 maçta maç başına 1.18 puan ortalaması elde etti.

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik direktör Emre Belözoğlu, yeniden Süper Lig'in öne çıkan isimlerinden biri oldu. Daha önce adı Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe ile anılan Belözoğlu için bu kez sürpriz bir ekip devreye girdi.

ANTALYASPOR SERÜVENİ 28 MAÇ SÜRDÜ

Teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Belözoğlu, sarı-lacivertli takımdaki kısa görevinin ardından Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'un başına geçti. Akdeniz ekibindeki dönemi ise yalnızca 28 maç sürdü.

RİZESPOR LİSTEDE İLK SIRAYA YAZDI

Ekim ayında Antalyaspor'dan ayrılan Emre Belözoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, genç teknik adamı göreve getirmek için çalışmalarına başladı. Belözoğlu'nun Karadeniz ekibinin ilk tercihi olduğu öğrenildi.

28 MAÇTA 1.18 PUAN ORTALAMASI

Belözoğlu, Antalyaspor'un başında çıktığı 28 resmi maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte maç başına 1.18 puan ortalaması yakalayan teknik adam, sezon içinde takımdan ayrılmıştı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Bu adam bu kadar başarısız iken nasıl ve hangi güçler sayesindedir iki de bir iş buluyor bu ligde..irdelenmeli

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
