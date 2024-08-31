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Eyüpspor, Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızına kancayı taktı

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Topladığı 7 puanla Süper Lig'e başarılı bir giriş yapan Eyüpspor, transferde dev bir hamle yaptı. Arda Turan teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen tecrübeli futbolcu Kieran Trippier ile ile ilgileniyor. Eflatun-sarılı takımın ilk teması kurduğu İngiliz sağ bek ile birkaç Avrupa kulübü daha ilgileniyor.

3 maçta topladığı 7 puanala Trendyol Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Eyüpspor, transferde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisi, ses getirecek bir hamle yaptı.

TRIPPIER İLE TEMAS KURULDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Eyüpspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen tecrübeli futbolcu Kieran Trippier ile ile ilgileniyor. Habe

rde eflatun-sarılı takımın oyuncu ile ilk teması kurduğu belirtildi. İngiliz sağ bek ile Eyüpspor'un yanı sıra birkaç Avrupa kulübü daha ilgileniyor.

Süper Lig'de dev transfer! Eyüpspor, Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızına kancayı taktı

ALTERNATİFİ DE HAZIR

Eyüpspor eğer Kieran Trippier girişiminden sonuç alamazsa; Pol Lirola transferini bitirmek için oyuncuyla bir kez daha masaya oturacak. Trippier'in alternatifi olarak Pol Lirola ile de listede hazır bekletildiği ifade edildi.

TRIPPIER'İN NEWCASTLE KARİYERİ

Kieran Trippier, Newcastle United'da toplam 94 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atan Trippier, 21 de asist yaptı. Tottenham ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerde de forma giyen 33 yaşındaki yıldız futbolcunun İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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