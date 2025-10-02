Haberler

Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha yolda

Çaykur Rizespor'da kötü gidişat devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Çaykur Rizespor yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni sezon istenildiği başlamazken camiada flaş bir gelişme yaşandı.

İLHAN PALUT İLE YOLLAR AYRILIYOR

Oynadığı son 2 maçta galibiyet alamayan Çaykur Rizespor yönetimi, alınan sonuçların ardından teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre; İki tarafın Antalyaspor maçının ardından karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı alması bekleniyor. Rizespor yönetimi, Palut'un yerine gelecek isim için yakın zamanda çalışmalarına başlayacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan İlhan Palut, topladığı 5 puanla 13 sırada yer aldı.

