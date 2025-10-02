Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha yolda

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni sezon istenildiği başlamazken camiada flaş bir gelişme yaşandı.

İLHAN PALUT İLE YOLLAR AYRILIYOR

Oynadığı son 2 maçta galibiyet alamayan Çaykur Rizespor yönetimi, alınan sonuçların ardından teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre; İki tarafın Antalyaspor maçının ardından karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı alması bekleniyor. Rizespor yönetimi, Palut'un yerine gelecek isim için yakın zamanda çalışmalarına başlayacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan İlhan Palut, topladığı 5 puanla 13 sırada yer aldı.