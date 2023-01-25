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Süper Lig'de bir devir daha kapandı! Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 47 yaşındaki teknik direktör Erol Bulut ile yolları ayırdı.

Gaziantep Fk, 49 yaşındaki teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Ekonomik olarak zor günler geçiren Gaziantep Fk, geçtiğimiz günlerde Erol Bulut'un yaptığı açıklamayla gündem olmuştu.

"MAAŞ ALAMIYORUZ"

Erol Bulut, Fenerbahçe maçından sonra Gaziantep Fk'deki ekonomik durum hakkında, "1,5 yıldır maaş alamıyoruz. Futbolculara mahkemeye gidin ama idmana yansıtmayın, maça yansıtmayın diyoruz. İşinize karıştırmayın bu olayı" açıklamasını yapmıştı. Bulut sonrasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını, olayın böyle olmadığını ifade etmişti.

Süper Lig'de bir devir daha kapandı! Erol Bulut ile yollar ayrıldı

65 MAÇA ÇIKTI

Erol Bulut, Gaziantep FK kariyerinde 65 maç takımın başında bulundu. 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 25 mağlubiyet gördü. 1.32 puan ortalaması yakaladı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Gaziantep FK Erol Bulut Spor Haberler

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