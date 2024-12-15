Süper Lig'de Alex de Souza fırtınası

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Akdeniz ekibi 2-0'lık skorla kazandı.

İLK GOLÜN ASİSTİNİ KALECİ YAPTI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Sander Van de Streek ve 74. dakikada Soner Dikmen attı. Perdeyi açan Streek, ilginç bir gole imza attı. Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu uzun gönderdi. Kayserispor savunması bu topu kaleci Onurcan'a bıraktı. Araya giren Van de Streek, kafayla topu ağlara gönderdi. Streek'in golüyle kaleci Kenan Piric asist yapmış oldu.

STREEK, GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YERE SERDİ

Öte yandan karşılaşmanın 49. dakikasında ev sahibi takımın tecrübeli futbolcusu Sander van de Streek'in çektiği şut, güvenlik görevlisinin oturduğu taburenin kırılmasına sebep oldu. İlginç şutun ardından kendisini yerde bulan güvenlik görevlisi, neye uğradığını şaşırdı. Bu anlar ise kısa sürede gündem oldu.

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

ERDOĞAN YEŞİLYURT SAKATLANDI

Antalyaspor'da karşılaşmanın son bölümünde bir sakatlık yaşandı. Oyuna devam edemeyen Erdoğan Yeşilyurt, karşılaşmanın 82. dakikasında sedyeyle oyundan çıktı ve yerine Abdürrahim Dursun girdi.

ALEX'İN TAKIMINDAN SON 6 MAÇTA 4 GALİBİYET

Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte son haftalardaki yükselişine devam etti. Akdeniz ekibi, son 6 maçta 4 galibiyetini elde etti ve bu süreçte 13 puan topladı. Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde 21 puana yükseldi. Kayserispor ise 15 puanda kaldı. Antalyaspor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.