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Süper Lig'de 9. hafta yarın Alanyaspor-Kocaelispor maçıyla başlıyor

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Süper Lig'de 9. hafta yarın Alanyaspor-Kocaelispor maçıyla başlıyor
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Trendyol Süper Lig'de 9. hafta yarın oynanacak Corendon Alanyaspor-Kocaelispor karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş evinde Başakşehir'le, Trabzonspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta yarın oynanacak Corendon Alanyaspor- Kocaelispor karşılaşmasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yarın, 24 Ekim Cumartesi, 25 Ekim Pazar ve 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Alanyaspor, Kocaelispor'u konuk edecek. Bu hafta derbi heyecanı yaşanacak ve Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş ise evinde Başakşehir ile oynayacak. Trabzonspor da deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

24 Ekim Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK

19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler

25 Ekim Pazar

16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği

19.00 Göztepe - Çorum FK

26 Ekim Pazartesi

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

19.00 Beşiktaş - Başakşehir

21.30 Galatasaray - Fenerbahçe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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