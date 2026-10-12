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Süper Lig'de 7. hafta sonunda Galatasaray 16 puanla liderliğe yükseldi

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Trendyol Süper Lig'de 7. hafta tamamlandı. Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Galatasaray puanını 16'ya çıkarıp liderliğe yükselirken, Beşiktaş 15 puanla ikinci, Amed Sportif Faaliyetler 14 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın son maçında Göztepe, deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.

Ligin 7. haftasında liderlik el değiştirdi. Sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenen son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, puanını 16'ya çıkardı ve zirveye yerleşti.

Haftayı galibiyetle kapatan Beşiktaş, puanını 15 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. Milli araya averajla lider giren Amed Sportif Faaliyetler ise yaşadığı beraberlik sonucunda 14 puanla üçüncü basamağa geriledi.

13'er puanı bulunan iki takımdan Fenerbahçe dördüncü, Trabzonspor beşinci sırada yer aldı.

Süper Lig'de bu hafta yapılan müsabakaların sadece 2'sini ev sahibi takımlar kazandı. Dört mücadelede konuk ekipler sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Toplam 24 golün atıldığı 7. haftada 8 takım fileleri havalandırmayı başaramadı.

Toplu sonuç

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Galatasaray-Kasımpaşa: 3-1

Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: 0-0

Samsunspor-Trabzonspor: 0-3

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-3

TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: 0-0

Gaziantep FK-Arca Çorum FK: 0-3

Beşiktaş-Kocaelispor: 2-1

Eyüpspor-Göztepe: 0-4

Puan durumu

Süper Lig'de 7. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY75111611516
2.BEŞİKTAŞ7502168815
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER7421179814
4.FENERBAHÇE74121961313
5.TRABZONSPOR74121651113
6.CORENDON ALANYASPOR733186212
7.KOCAELİSPOR740386212
8.ARCA ÇORUM FK73131612410
9.KASIMPAŞA724188010
10.ÇAYKUR RİZESPOR731379-210
11.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR72231011-18
12.GAZİANTEP FK7223710-38
13.GENÇLERBİRLİĞİ7223715-88
14.ERZURUMSPOR FK7223311-88
15.GÖZTEPE7133151506
16.TÜMOSAN KONYASPOR712448-45
17.SAMSUNSPOR7115615-94
18.EYÜPSPOR7106220-183

Kaynak: AA
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