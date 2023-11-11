Süper Lig'de 7 gollü efsane maç! Kayserispor'un bileğini bükebilene aşk olsun

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti ve 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki konumlarını güçlendirdi.

Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-3'lük skorla kazandı.

İSTANBUL'DA GOL DUELLOSU

Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ali Karimi, 27. dakikada Sadık Çiftpınar kendi kalesine, 44. dakikada Aylton Boa Morte ve 47. dakikada Mame Thiam kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 36. dakikada Mamadou Fall, 50. dakikada Nuno Da Costa ve 74. dakikada penaltıdan Aytaç Kara'dan geldi.

KAYSERİSPOR SERİYİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Kasımpaşa'yı 4 golle geçen Kayserispor, son 4 maçında 4. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle ligde puanını 22'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.