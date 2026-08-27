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TFF Süper Lig 4. Hafta Programı Açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe Maçları Ertelendi

TFF Süper Lig 4. Hafta Programı Açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe Maçları Ertelendi
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Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin 29 Ağustos'ta yapılacak olması nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç tarihleri açıklanmadı. Bu iki takımın karşılaşmaları, kura sonrası 4 veya 5 Eylül'de saat 20.00'de oynanacak şekilde planlanacak. Haftanın diğer maçları 5-7 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 4. hafta müsabakalarının programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, 4. hafta karşılaşmalarına ilişkin programın belli olduğu belirtilerek, UEFA Şampiyonlar Ligi maç takviminin 29 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak olması nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin müsabaka tarihlerinin henüz ilan edilmediği bildirildi.

Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabaka takviminin duyurulmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmalarının, müsabaka günlerine göre birinin 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, diğerinin ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak şekilde programlanacağı ifade edildi.

Süper Lig'de 4. hafta programı şöyle:

5 Eylül Cumartesi

17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor

6 Eylül Pazar

17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler

17.00 Çorum FK - Eyüpspor

20.00 Kocaelispor - Samsunspor

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

7 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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