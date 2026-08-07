Süper Lig'de 2. ve 3. Hafta Programları Açıklandı
Süper Lig'de 2026-27 sezonunun 2. ve 3. hafta maç programları belli oldu. TFF'nin açıklamasına göre, 2. hafta 21-24 Ağustos, 3. hafta ise 28-31 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Dikkat çeken maçlar arasında Erzurumspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Konyaspor, Alanyaspor-Beşiktaş ve Samsunspor-Fenerbahçe yer alıyor.
SÜPER Lig'de 2026-27 sezonunun 2'nci ve 3'üncü haftalarının programları açıklandı.
Süper Lig'de yeni sezon gelecek hafta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun 2'nci ve 3'üncü hafta karşılaşmalarının oynanacağı tarihler de açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, oynanacak maçlar ve tarihleri şu şekilde:
2'NCİ HAFTA
21 AĞUSTOS CUMA
21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray
22 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.00 Çaykur Rizespor – Samsunspor
19.00 Çorum FK – Kasımpaşa
21.30 Fenerbahçe - Konyaspor
23 AĞUSTOS PAZAR
19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK
19.00 Trabzonspor – Başakşehir FK
21.30 Göztepe – Gençlerbirliği
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş
24 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler
3'ÜNCÜ HAFTA
28 AĞUSTOS CUMA
21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK
29 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.00 Konyaspor – Kocaelispor
21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
21.30 Galatasaray - Göztepe
30 AĞUSTOS PAZAR
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor
21.30 Başakşehir FK – Kasımpaşa
21.30 Samsunspor - Fenerbahçe
31 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.30 Amed Sportif Faaliyetler – Trabzonspor
21.30 Beşiktaş - Çorum FK