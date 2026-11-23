Süper Lig'de 12. hafta tamamlandı, Galatasaray 31 puanla liderliğini sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta sona erdi. Galatasaray sahasında Samsunspor'u 2-1 yenerek puanını 31'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Trabzonspor 28 puanla ikinci, Beşiktaş 25 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Futbolda Trendyol Süper Lig'de 12. hafta sona erdi.
Haftanın kapanış maçında İstanbul Başakşehir, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Arca Çorum FK'yi 4-2 yendi.
Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Sahasında Eyüpspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, 28 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek 25 puanla ligde 3. basamağa yükselirken sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetler ise 23 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.
Konuk olduğu Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe de 20 puanla ligde haftayı 6. basamakta tamamladı.
Sonuçlar:
Ligde 12. haftada oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0
Galatasaray-Samsunspor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor: 0-2
Kocaelispor-Fenerbahçe: 2-2
Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1
Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1
TÜMOSAN Konyaspor- Beşiktaş : 2-4
Trabzonspor-Eyüpspor: 1-0
İstanbul Başakşehir-Arca Çorum FK: 4-2
Puan durumu:
Süper Lig'de 12. hafta maçlarının ardından puan durumu şöyle oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|12
|10
|1
|1
|29
|16
|13
|31
|2.TRABZONSPOR
|12
|9
|1
|2
|27
|8
|19
|28
|3.BEŞİKTAŞ
|12
|8
|1
|3
|27
|14
|13
|25
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|12
|7
|2
|3
|28
|17
|11
|23
|5.KASIMPAŞA
|12
|6
|5
|1
|19
|12
|7
|23
|6.FENERBAHÇE
|12
|6
|2
|4
|31
|12
|19
|20
|7.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
|12
|6
|2
|4
|23
|19
|4
|20
|8.KOCAELİSPOR
|12
|6
|2
|4
|15
|11
|4
|20
|9.GÖZTEPE
|12
|5
|3
|4
|23
|19
|4
|18
|10.ÇAYKUR RİZESPOR
|12
|5
|2
|5
|15
|16
|-1
|17
|11.ARCA ÇORUM FK
|12
|5
|1
|6
|23
|25
|-2
|16
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|12
|4
|2
|6
|13
|21
|-8
|14
|13.ERZURUMSPOR FK
|12
|4
|2
|6
|10
|18
|-8
|14
|14.CORENDON ALANYASPOR
|12
|3
|3
|6
|10
|20
|-10
|12
|15.TÜMOSAN KONYASPOR
|12
|2
|2
|8
|8
|18
|-10
|8
|16.GAZİANTEP FK
|12
|2
|2
|8
|9
|20
|-11
|8
|17.SAMSUNSPOR
|12
|2
|1
|9
|12
|28
|-16
|7
|18.EYÜPSPOR
|12
|1
|0
|11
|3
|31
|-28
|3
13. haftada derbi heyecanı yaşanacak
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya gelecek.
Ligde 13. haftanın programı şu şekilde:
27 Kasım Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Rgüzel)
20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
28 Kasım Cumartesi:
16.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler (Gaziantep)
29 Kasım Pazar:
13.30 Arca Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)
16.00 Eyüpspor-İstanbul Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)
30 Kasım Pazartesi:
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)