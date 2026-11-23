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Futbolda Trendyol Süper Lig'de 12. hafta sona erdi.

Haftanın kapanış maçında İstanbul Başakşehir, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Arca Çorum FK'yi 4-2 yendi.

Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Sahasında Eyüpspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, 28 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek 25 puanla ligde 3. basamağa yükselirken sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetler ise 23 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.

Konuk olduğu Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe de 20 puanla ligde haftayı 6. basamakta tamamladı.

Sonuçlar:

Ligde 12. haftada oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0

Galatasaray-Samsunspor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor: 0-2

Kocaelispor-Fenerbahçe: 2-2

Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor- Beşiktaş : 2-4

Trabzonspor-Eyüpspor: 1-0

İstanbul Başakşehir-Arca Çorum FK: 4-2

Puan durumu:

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının ardından puan durumu şöyle oluştu:

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 12 10 1 1 29 16 13 31 2.TRABZONSPOR 12 9 1 2 27 8 19 28 3.BEŞİKTAŞ 12 8 1 3 27 14 13 25 4.AMED SPORTİF FAALİYETLER 12 7 2 3 28 17 11 23 5.KASIMPAŞA 12 6 5 1 19 12 7 23 6.FENERBAHÇE 12 6 2 4 31 12 19 20 7.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 12 6 2 4 23 19 4 20 8.KOCAELİSPOR 12 6 2 4 15 11 4 20 9.GÖZTEPE 12 5 3 4 23 19 4 18 10.ÇAYKUR RİZESPOR 12 5 2 5 15 16 -1 17 11.ARCA ÇORUM FK 12 5 1 6 23 25 -2 16 12.GENÇLERBİRLİĞİ 12 4 2 6 13 21 -8 14 13.ERZURUMSPOR FK 12 4 2 6 10 18 -8 14 14.CORENDON ALANYASPOR 12 3 3 6 10 20 -10 12 15.TÜMOSAN KONYASPOR 12 2 2 8 8 18 -10 8 16.GAZİANTEP FK 12 2 2 8 9 20 -11 8 17.SAMSUNSPOR 12 2 1 9 12 28 -16 7 18.EYÜPSPOR 12 1 0 11 3 31 -28 3

13. haftada derbi heyecanı yaşanacak

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya gelecek.

Ligde 13. haftanın programı şu şekilde:

27 Kasım Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Rgüzel)

20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

28 Kasım Cumartesi:

16.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler (Gaziantep)

29 Kasım Pazar:

13.30 Arca Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

16.00 Eyüpspor-İstanbul Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)

30 Kasım Pazartesi:

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

Kaynak: AA