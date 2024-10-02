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Süper Lig 7. Haftanın En İyi 11'i Açıklandı

Süper Lig 7. Haftanın En İyi 11'i Açıklandı
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Süper Lig'in 7. haftasında yapay zeka puanlarına göre en iyi 11 oyuncu belirlendi. Samsunspor'dan 3, Beşiktaş'tan 2 oyuncu listeye girdi. Haftanın en iyi 11'i arasında Mert Günok, Milot Rashica ve Abdülkerim Bardakcı gibi oyuncular yer aldı.

Süper Lig'de 7'nci haftanın en iyi 11'i belli oldu

Efe ALDEMİR / İSTANBUL,

YAPAY zeka puanlarına ve verilerine göre Süper Lig 7'inci haftasının en iyi 11'i belli oldu.

Bu hafta evinde Göztepe'yi son dakika attığı gol ile deviren Samsunspor listeye 3 isim yazdırarak en çok isim yazdıran takım oldu. Kayseri'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş ise 2 isim yazdırdı.

Comparisonator yapay zeka puanlarına göre haftanın en iyi 11'i şu şekilde;

"Mert Günok – Milot Rashica, Abdülkerim Bardakcı, Van Drongelen, Marc Bola, Berat Özdemir, Olivier Ntcham, Taulant Seferi, Dusan Tadic, Haris Hajradinovic, George Puşçaş."

GERİ DÖNEN SAMSUN'DAN 3 İSİM

50'nci dakikada evinde 3-1 geri düşmesine rağmen geri dönmeyi başaran Samsunspor'da listeye 3 isim girdi. Savunmada Van Drongelen ve Marc Bola yer alırken, maçta son dakika galibiyet golünü atan ve toplam 2 gol sevinci yaşayan Olivier Ntcham orta sahada yerini kaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN 2 OYUNCU

Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş, geçen hafta olduğu gibi yeniden listeye 2 isim yazdırdı. Geçen hafta haftanın oyuncusu seçilen Milot Rashica yine listede yer aldı. Savunmanın sağında oynayan Rashica iyi performans sergiledi ve yerini aldı. Kalesinde gol görmeyen ve maç boyu kalesini koruyan Mert Günok bu hafta ismini yazdırdı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI HAFTANIN 11'İNDE

Bu hafta evinde şok yaşayan Galatasaray'da yaptığı mükemmel asist ve maç boyu iyi performansıyla Abdülkerim Bardakcı, listede olmayı başardı. Yıldız Oyuncu Victor Osimhen'in Galatasaray formasıyla ilk golünün asistini Abdülkerim yaptı. Savunmadan topla çıkan Abdülkerim, arka direğe mükemmel bir orta açtı ve Osimhen'e sadece dokunmak kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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