Süper Lig 18. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. 17-19 Ocak tarihlerinde geçekleşecek maçlarda görev alacak hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
17 OCAK CUMARTESİ
17.00 RAMS Başakşehir FK - Misirli.com.tr Fatih Karagümrük: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
18 OCAK PAZAR
14.30 Kasımpaşa - Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
19 OCAK PAZARTESİ
17.00 Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Beşiktaş - Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün