Süper Lig 18. Hafta Hakemleri Belli Oldu

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

17 OCAK CUMARTESİ

17.00 RAMS Başakşehir FK - Misirli.com.tr Fatih Karagümrük: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 OCAK PAZAR

14.30 Kasımpaşa - Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 OCAK PAZARTESİ

17.00 Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Beşiktaş - Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün