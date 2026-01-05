Haberler

SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇLARI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Bugün Galatasaray - Trabzonspor maçı ile birlikte Süper Kupa yarı final heyecanı başlıyor. Ayrıca, Fenerbahçe - Samsunspor arasında oynanacak olan yarı final maçı için basın toplantısı düzenlendi. Diğer takımlar da Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

SÜPER KUPA YARI FİNAL

20.30 Galatasaray - Trabzonspor (Gaziantep Stadyumu)

SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇINA DOĞRU

18.15 Fenerbahçe - Samsunspor arasında oynanacak olan Süper Kupa yarı final maçının ortak basın toplantısı, her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımıyla Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana'ya gidecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 - 17.00 Siyah-beyazlılar, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürecek.

HESAP.COM ANTALYASPOR

10.00 Antalya ekibi Teknik Direktör Sami Uğurlu için imza töreni düzenleyecek.

TAKIMLARIN ANTALYA KAMPLARI

- RAMS Başakşehir FK, Zecorner Kayserispor, Gaziantep FK, Mısırlı.com Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, TÜMOSAN Konyaspor ve Çaykur Rizespor, Antalya kampında çalışmalara devam edecek.

AFRİKA KUPASI

19.00 Mısır - Benin (Mounie)

20.00 Nijerya - Mozambik (Osimhen, Ndidi, Onuachu)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
