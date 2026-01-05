SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇLARI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
Bugün Galatasaray - Trabzonspor maçı ile birlikte Süper Kupa yarı final heyecanı başlıyor. Ayrıca, Fenerbahçe - Samsunspor arasında oynanacak olan yarı final maçı için basın toplantısı düzenlendi. Diğer takımlar da Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.
SÜPER KUPA YARI FİNAL
20.30 Galatasaray - Trabzonspor (Gaziantep Stadyumu)
SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇINA DOĞRU
18.15 Fenerbahçe - Samsunspor arasında oynanacak olan Süper Kupa yarı final maçının ortak basın toplantısı, her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımıyla Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana'ya gidecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 - 17.00 Siyah-beyazlılar, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürecek.
HESAP.COM ANTALYASPOR
10.00 Antalya ekibi Teknik Direktör Sami Uğurlu için imza töreni düzenleyecek.
TAKIMLARIN ANTALYA KAMPLARI
- RAMS Başakşehir FK, Zecorner Kayserispor, Gaziantep FK, Mısırlı.com Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, TÜMOSAN Konyaspor ve Çaykur Rizespor, Antalya kampında çalışmalara devam edecek.
AFRİKA KUPASI
19.00 Mısır - Benin (Mounie)
20.00 Nijerya - Mozambik (Osimhen, Ndidi, Onuachu)