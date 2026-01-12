Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kazanmasının ardından bu kez maç sonu yaşananlar gündeme geldi. Tahir Kum'un haberine göre kupa töreni öncesinde TFF yöneticileri arasında başlayan tartışmanın küfürleşme ve yumruklaşmaya dönüştüğü iddia edildi.

FİNALİN ARDINDAN TFF CEPHESİNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe kupayı müzesine götürürken, karşılaşmanın ardından TFF tarafında yaşandığı öne sürülen gerginlik geceye damga vurdu. İddiaya göre seremoni öncesi federasyon yöneticileri arasında kriz çıktı.

TAHİR KUM: AYAZ'IN SÖZLERİ KRİZİ BAŞLATTI

Tahir Kum'un haberine göre TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'ın kupa törenine ilişkin yaptığı açıklama tartışmanın fitilini ateşledi. Ayaz'ın, "Başkan yok, iki başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş kupayı verecek, yedek üyelerin sahaya inmesine gerek yok" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

TARTIŞMA FİZİKİ MÜDAHALEYE DÖNÜŞTÜ İDDİASI

Bu sözlerin TFF yedek üyelerinden Burak Akkan'ın tepkisini çektiği, Ayaz ile Akkan arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüdüğü öne sürüldü. Haberde, küfürlerin havada uçuştuğu tartışmanın tekme ve yumrukların atıldığı fiziki kavgaya dönüştüğü iddia edildi.

BAŞKANVEKİLİ FUAT GÖKTAŞ'IN DA DAHİL OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Yaşananları yatıştırmak için araya giren TFF Başkanvekili Fuat Göktaş'ın müdahalesinin tansiyonu düşürmediği, bu kez Akkan ile Göktaş arasında daha sert bir kavga yaşandığı ileri sürüldü. Tarafların Mecnun Otyakmaz'ın korumalarının devreye girmesiyle güçlükle ayrıldığı iddia edildi.

HACIOSMANOĞLU'NA TELEFONLA BİLGİ VERİLDİĞİ İDDİASI

Haberde, yaşanan arbede sırasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na telefonla bilgi verildiği ve taraflara uyarılar iletildiği aktarıldı. Buna rağmen gerginliğin bir süre daha devam ettiği öne sürüldü.