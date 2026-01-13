Lemina, Jhon Duran ve Oosterwolde, PFDK'ya sevk edildi

Turkcell Süper Kupa finali sonrası sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina ile Fenerbahçeli futbolcular Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

"Galatasaray Kulübü'nün 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 10. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü futbolcusu Mario Rene Junior Lemina'nın müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 10. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Jhon Jader Duran Palacios'un müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Jayden Oosterwolde'nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL