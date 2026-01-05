Haberler

Süper Kupa'da dev randevu! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray ile Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bu akşam Gaziantep'te karşılaşacak. Maç 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. İki takımda da Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle önemli eksikler bulunuyor. İşte muhtemel 11'ler...

  • Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Turkcell Süper Kupa yarı final maçı 20.30'da Gaziantep Stadı'nda oynanacak.
  • Galatasaray'ın muhtemel 11'inde Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper ve Icardi yer alıyor.
  • Trabzonspor'un muhtemel 11'inde Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme ve Augusto yer alıyor.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Maçın kazananı, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe - Samsunspor eşleşmesinin galibiyle 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY

Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, İlkay; Sane, Yunus, Barış Alper; Icardi

TRABZONSPOR

Onana; Ozan, Serdar, Batagov, Pina; Folcarelli, Bouchouari; Zubkov, Muçi, Nwakaeme; Augusto

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen kamp kadrosunda yer almadı. Ayrıca Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir kafileye dahil edilmedi.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlara giden Onuachu ve Oulai kadroda yer almadı. Ayrıca ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları süren Savic, Okay Yokuşlu ile Mustafa Eskihellaç da maç kadrosuna alınmadı.

