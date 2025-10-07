Sunucunun bakışlara dikkat! Milyoner'e damga vuran futbol sorusu

Kim Milyoner Olmak İster, geçtiğimiz akşam (5 Ekim Pazar) yine heyecan dolu bir bölüme sahne oldu. Programda yarışmacıya yöneltilen futbol sorusu, hem stüdyoda hem sosyal medyada gündem yarattı.

"FUTBOLLA ARAM ÇOK İYİDİR"

Kendini tanıtırken "Futbolla aram çok iyidir" diyen yarışmacı, soruyu düşünmeden yanıtlayınca yarışmadan elenmekten kurtulamadı.

SORU FUTBOLSEVERLERİN DE DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yarışmacıya yöneltilen soru şu şekildeydi:

"Türkiye Futbol Süper Ligi'nde yer alan ve 'Anadolu Kartalı' lakabıyla da bilinen takım hangisidir?" Seçenekleri dikkatle inceleyen yarışmacı, hiç tereddüt etmeden "Beşiktaş" cevabını verdi. Ancak "Anadolu Kartalı" ifadesi Konyaspor'u işaret ediyordu.

JOKER KULLANMADI, YANLIŞ CEVAPLA ELENDİ

Yarışmacı, soruda hiçbir joker hakkını kullanmadan doğrudan yanıt verince büyük bir hata yaptı. Doğru cevabın Konyaspor olduğunu öğrenince kısa süreli şaşkınlık yaşayan yarışmacı, stüdyoda hayal kırıklığı yaşadı.

Sunucu Oktay Kaynarca da yarışmacının hızlı kararına dikkat çekerek, "Heyecan bazen bilgiyi gölgede bırakır" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Kullanıcılar, "Anadolu Kartalı'nı nasıl Beşiktaş sanarsın?", "Konyaspor taraftarı bu bölümü unutmaz" ve "Stüdyo heyecanı diye bir gerçek var" yorumlarında bulundu. Programın yayınlandığı dakikalarda "Konyaspor" etiketi sosyal medya trend listesine girdi.