Sunderland, Teknik Direktör Le Bris ile Sözleşme Uzattı

İngiltere Premier Ligi ekibi Sunderland, teknik direktör Regis Le Bris'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamla 2028'e kadar kontratın uzatıldığı belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Le Bris,"Ekip, oyuncular ve taraftarlarla kurduğum bağ doğaldı ve birlikte birçok harika an paylaştık. Ortak bir hırs var ve şimdi daha da güçlenme arzusu var. İlerlemek için gereken enerjiyi ve niyeti hissedebiliyorum ve karşılaşacağımız zorluklarda buna ihtiyacımız var. Organizasyonun her bölümünde herkesin kendi rolü var ve hepimiz aynı çizgideyiz," ifadelerini kullandı.

Temmuz 2024'den bu yana Sunderland'in başında olan Fransız teknik direktör, sekiz yıl aranın ardından kulübü Premier Lig'e taşımıştı.