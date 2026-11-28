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SULTANLAR Ligi'nde 4'te 4 yaptıktan sonra son 3 maçını kaybeden Göztepe Yuppo, yarın evinde ligin iddialı ekiplerinden Türk Hava Yolları (THY) ile kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak 11'inci hafta mücadelesini Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri ev sahibi takım seyircisi için 350, 400 ve 600 TL'den misafir seyirci biletleri 1000 TL'den satışa sunuldu.

Ligde 10 maçta 7 galibiyet alan THY, 4'üncü sırada yer alırken, 9 müsabakada 4 kez kazanan Göztepe ise 8'inci basamakta bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı