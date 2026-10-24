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Sultanlar Ligi'nde 4. sıradaki Aras Kargo SK, yarın evinde THY ile karşılaşacak

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Sultanlar Ligi'nde 4. sıradaki Aras Kargo SK, yarın evinde THY ile karşılaşacak
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Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Galatasaray ve Afyon Belediye Yüntaş'ı yenen Aras Kargo SK, yarın evinde THY ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da oynanacak maçta 4 maçta 3 galibiyeti bulunan Aras Kargo SK 4'üncü, THY ise 5'inci sırada.

SULTANLAR Ligi'nde son 2 maçında Galatasaray ve Afyon Belediye Yüntaş'ı yenerek çıkışa geçen Aras Kargo SK yarın evinde Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Turgut Uzunçakmak, Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 250, 400 ve 600 TL'den satışa sunuldu.

Ligde 4 maçta 3 galibiyet alan İzmir ekibi 4'üncü sırada, aynı galibiyet sayısını elde eden THY ise 5'inci basamakta yer alıyor. Ligde aynı saatte Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Zerenspor'la karşılaşacak. Göztepe ise 13.00'te deplasmanda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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