Sultangazi Belediyesi Güreş Takımı Türkiye Serbest Güreş Süper Ligi'nde mücadele edecek

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı, Türkiye Serbest Güreş Süper Ligi'nde mücadele etmek için hazırlıklarını tamamladı. Başkan Abdurrahman Dursun, sporculara başarılar dileyerek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı, 16-17 Kasım'da Yozgat'ta düzenlenecek Türkiye Serbest Güreş Süper Ligi'nde mücadele edecek. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sporculara başarılar dileyerek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 2019 yılında kurduğu Güreş Takımı, 4 yılda 3 lig birden atlayarak Süper Lig'e yükselmişti. Yükselen başarı grafiğini şampiyonlukla taçlandırmak isteyen güreş takımı, bu kez Türkiye Serbest Güreş Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Sporculara başarılar dileyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazimizin sporla anılır bir şehir haline gelmesi için spor ve sporcuların daima yanındayız. Güreş takımımız çok kısa zamanda büyük işler başardı. Daha iyisini yapabilecek potansiyellerinin olduğunu çok iyi biliyoruz. Sultangazimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize şüphem yok. Hedef, şampiyonluk; sırtınız yere gelmesin çocuklar" dedi.