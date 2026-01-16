'Demir Yumruk' Şükrü Altay, Seydikemer'de altın kemer için ringe çıkacak

HAFİF ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan 'Demir Yumruk' lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay ile Arnavut rakibi boksör Albi Sorra, maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde, 'Demir Yumruk' lakaplı Şükrü Altay (40) ile Arnavut boksör Albi Sorra (36), Fethiye'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen basın toplantısında karşı karşıya geldi. Toplantı, boksseverler ve basın mensuplarından yoğun ilgi gördü.

ŞÜKRÜ ALTAY: KAZANIRSAM KEMERİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA VERMEK İSTİYORUM

Milli boksör Şükrü Altay, hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak, Türk bayrağını her zaman gururla dalgalandırmak istediğini söyledi. Altay, "Hedef büyük, yolumuz uzun. Durmak yok, yola devam. Hayallerime kavuşacağım. Yarın akşam ringde her şey belli olacak. Kemeri Türk halkı için kazanacağım. Kazanırsam kemeri Sayın Cumhurbaşkanımıza vermek istiyorum. 2018 yılında Almanya şampiyonluk kemerini Cumhurbaşkanımıza vermiştim. Şimdi ise Türkiye şampiyonluğu kemerini vermek istiyorum. Artık Avrupa'da değil, Türkiye'deyim" ifadelerini kullandı.

ALBİ SORRA: BASKI ALTINDA DEĞİLİM, KAYBEDECEK BİR ŞEYİM YOK

Arnavut boksör Albi Sorra ise karşılaşmanın kariyeri açısından büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Daha önce iki kez kemer maçına çıktım ve kaybettim. Ancak bu maçta kazanacağım. Baskı altında değilim, kaybedecek bir şeyim yok" dedi.

ÖNDER AKDENİZLİ: SEYDİKEMER İÇİN ÖNEMLİ BİR İLK

Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, organizasyonun ilçe adına tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Muğla'nın en genç ilçesi Seydikemer yarın akşam yine bir ilki yaşayacak. Şükrü kardeşimiz bu organizasyon fikriyle bana geldiğinde çok heyecanlanmıştım, o heyecanım halen devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katılacağı, spor dolu bir gece olacak. Belediyemizin sporcusu Emirhan Kaşlı da ringte yer alacak. Tüm sporseverleri yarın akşam Seydikemer'e davet ediyoruz" şeklinde konuştu.