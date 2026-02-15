Minik kramponlar moral depoladı

Afyonkarahisar Şuhut Hisarspor'un altyapı takımları, düzenlenen sosyal etkinlikte bir araya gelerek hem moral depoladı hem de takım ruhunu pekiştirdi.

U11, U12, U13, U14, U15 ve U16 kategorilerinde mücadele eden genç futbolcular, Şuhut Keşkek Evi'nde gerçekleştirilen çiğ köfte etkinliğinde keyifli anlar yaşadı. Yoğun antrenman programına kısa bir ara veren sporcular, takım arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirerek sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı buldu.

Kulüp Başkanı Mesut Çelikkanat, Altyapı Sorumlusu Abdülkadir Zeybek ve Teknik Direktör Furkan Demir öncülüğünde organize edilen etkinlikte samimi ve neşeli görüntüler ortaya çıktı.

Genç sporcuların mutluluğu yüzlerine yansırken, program altyapı oyuncularının motivasyonuna da önemli katkı sağladı.

Etkinlikte konuşan Çelikkanat ve Demir çocukların bir araya gelerek telefon ve tablet gibi alışkanlıklardan uzak durmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR