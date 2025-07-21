Süer Bulut Aras Saydut, Milli Takıma Seçildi!

TÜRKİYE Eskrim Federasyonu tarafından 24-25 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenen klasman maçlarında Türkiye 3'üncüsü olan Süer Bulut Aras Saydut (14), milli takıma seçildi. Antrenör babası Aziz Saydut (48) eşliğinde şampiyonalara hazırlanan Saydut, Bu spora ağaç dalları ile başladım. Bu spora 6 yıl önce babamın sayesinde başladım. Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi'nde 27 yıldır sağlık teknikeri olarak görev yapan 4 çocuk babası Aziz Saydut, 10 yıldır 1'inci kademe jimnastik antrenörlüğü, 2'nci kademe eskrim antrenörlüğü ve eskrim il temsilciliğini gönüllü yapıyor. 4'ü kendi çocuğu, 8 sporcunun gönüllü antrenörlüğünü de yapan Saydut, yetiştirdiği sporcuları ile 2021 yılında Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Geçen yıl 27-29 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen ve yaklaşık 120 sporcunun katıldığı yarışmada Aziz Saydut'un oğlu Süer Bulut Aras, eskrimde U14 Erkekler Kılıç Türkiye klasmanında Türkiye 1'incisi oldu. Süer Bulut Aras Saydut, bu yıl 24-25 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenen klasman maçlarında da Türkiye 3'üncülüğünü elde etti. Milli takıma seçilen Saydut, önümüzdeki yıl düzenlenecek uluslararası şampiyonalara antrenör babasıyla hazırlanıyor.

'ARTIK ESKRİMDE VAN'IN BİR MİLLİ SPORCUSU VAR'

Yetiştirdiği sporcuların yarışmalarda birçok madalya aldığını ve bununla da gurur duyduğunu belirten Aziz Saydut, Eskrimde antrenörlük eğitimi aldıktan sonra sporcu yetiştirmeye başladım. Kılıç branşıyla bu spora başladık. Ancak o zaman malzememiz yoktu. Kendi çocuklarımla ağaç dallarıyla bu spora başladık. Daha sonra malzeme temin edip, Antalya'da düzenlenen ilk yarışmalara katılmıştık. O zaman 4 çocuğum da o yarışmaya katılmıştı. Kızım Nesri Melek Saydut 3'üncü olmuştu. Van'ımıza ilkleri yaşattık. Katıldığımız yarışmalarda 1'incilik, 2'ncilik ve 3'üncülükler getirdik. Okullar arası yarışmalara katıldık ve Türkiye şampiyonalarında dereceler aldık. Şimdi de milli sporcu yetiştirmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Artık eskrimde Van'ın bir milli sporcusu var. O da Süer Bulut Aras Saydut diye konuştu.

'HEDEFİMİZ, OLİMPİYATLARA ADAY SPORCU YETİŞTİRMEK'

Oğlu Süer Bulut Aras'ın uluslararası müsabakalara katılması için çalıştıklarını söyleyen Saydut, Oğlum milli takım kategorisine girdikten sonra U17 büyükler kategorisinde ilk klasmanda, ilk 8'e sokma hedefimiz var. Hedefimiz, Avrupa şampiyonluklarında derece almak ve sonrasında olimpiyat şampiyonalarına katılmak. Biz bu spora başladığımızda hiçbir malzememiz yokken, bugün milli takımda sporcumuz varsa bu bizim için bir gurur. En büyük hedefimiz, olimpiyatlara aday sporcu yetiştirmek. Bu yıl Ankara, Sivas ve en son Kocaeli'nde düzenlenen eskrim klasman yarışmalarında oğlum Süer Bulut Aras, Türkiye 3'üncülüğü elde etti. Geçen yıl da 1'inci olmuştu. Bize desteklerini esirgemeyen Gençlik Spor Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz dedi.

'HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK'

Süer Bulut Aras Saydut ise tek hedefinin uluslararası şampiyonaya katılmak ve burada iyi bir başarı elde etmek olduğunu söyleyerek, Bu spora ağaç dalları ile başladım. Bugüne kadar katıldığım yarışmalarda Türkiye birinciliği, ikincilik ve üçüncülükler getirdim. Katıldığım okullar arası yarışmalarda da 20'ye yakın madalyam ve 2 kupam var. Bu spora 6 yıl önce babamın sayesinde başladım. Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Hedefim, Avrupa şampiyonu olup bayrağımızı orada dalgalandırmak diye konuştu.