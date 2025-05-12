Sude Nur Basancı, Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi, milli sporcu ve aynı zamanda dünya ve Türkiye şampiyonu olan Sude Nur Basancı; Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası'nda, gösterdiği üstün performansla başarılarına yeni bir başarı daha katıp, adını yeniden Türkiye Şampiyonu olarak zirveye yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu iş birliğinde 04-07 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kemer Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 49 üniversiteden 176 sporcu katılım sağladı.

BEUN BESYO öğrencisi Basancı, bu yıl 15'incisi Antalya'da tertip edilen şampiyonada çıktığı 3 maçta rakiplerini yenerek, Türkiye ÜNİLİG Muaythai Elite Bayanlar 60 Kg'da büyük bir başarıya imza atıp 1'inci oldu.

Müsabaka sonrası duygularını paylaşan milli sporcu, dünya ve Türkiye şampiyonu Sude Nur Basancı, altın madalyaya uzanmanın kendisi için hem büyük bir gurur hem de mutluluk olduğunu ifade etti. Basancı ayıca, "Sporculuk hayatımda her zaman daha iyisi için çalıştım, bu madalya da emeğimin bir karşılığıdır. Önümüzdeki süreçte milli takım kadrosuyla 8-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek olan Muaythai Askeri Oyunları'nda yer alacağım. Bununla birlikte Türkiye Muaythai Süper Lig Finali ve Avrupa Şampiyonası için de çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi.

Sude Nur Basancı, açıklamasında kendisine her zaman destek olan başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere, Muaythai Milli Takım Antrenörü Cemal Kocabaş ve BEUN BESYO ailesine de özel olarak teşekkür etti.

Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanan BEUN BESYO öğrencisi Sude Nur Basancı'nın üstün başarısına istinaden açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Üniversitemizin milli gururu, dünya ve birçok kez Türkiye şampiyonu olan değerli öğrencimiz Sude Nur Basancı'nın Antalya'da düzenlenen şampiyonada Türkiye Şampiyonluğunu elde etmesi hepimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatmıştır. Bizler sporda yetenek kadar disiplinin, kararlılığın ve akademik desteğin de önemli olduğuna inanıyoruz. Sude Nur, elde ettiği bu başarısı ve daha önce elde ettiği dünya çapındaki büyük başarılarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin spor alanındaki vizyonunu ve kalitesini de ulusal düzeyde bir kez daha tescillemiş oldu. Milli gururumuz kıymetli öğrencimiz Sude Nur, göstermiş olduğu üstün gayret ve azim ile de genç sporcularımıza, sporcu adaylarımıza ve tüm öğrencilerimize örnek teşkil etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin genç sporcularını her daim destekleyerek önemli dereceler ve başarılar kazanılmasına katkı sunan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi ile üniversitelerin BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerinin gelişimine her zaman destek olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kurulu olmak üzere şampiyonanın düzenlenmesinde emeği olan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna ve Türkiye Muaythai Federasyonuna teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca öğrencimizi büyük bir özveriyle çalıştıran Muaythai Milli Takım Antrenörü Cemal Kocabaş'a ve Üniversitemiz BESYO akademik kadrosuna da teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası'nda Elite Bayanlar 60 Kg'da Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya almaya hak kazanan milli sporcumuz ve aynı zamanda dünya şampiyonumuz olan Sude Nur Basancı'yı ise en içten duygularımla tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde sevgili öğrencimiz Sude Nur Basancı'nın ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine canı gönülden inanıyorum. Kendisine başarılarla dolu bir spor kariyeri diliyor; Üniversitemizin adını ve bayrağını hem ulusal hem de uluslararası arenada gururla taşıdığı için tekrar kutluyorum." açıklamasında bulundu. - ZONGULDAK