SUBÜ öğrencileri ÜNİLİG Tekvando Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Bartın'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Tekvando Şampiyonası'nda (ÜNİLİG) 3 madalya ve takım halinde ikincilik kupası elde etti. SUBÜ öğrencileri, dünya şampiyonası seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Bartın'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Tekvando Şampiyonası'nda (ÜNİLİG) 3 madalya ve takım halinde ikincilik kupası elde etti.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya, 57 üniversiteden 267 sporcu katıldı.

Şampiyonaya katılan SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Samet Ayaz, kyoguri kategorisinde 80 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride yarışan Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Server Balaban 58, Sapanca Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi İnci Tarakçı ise 46 kiloda gümüş madalya kazandı.

SUBÜ Erkek Takımı ise yine bu kategoride ikincilik kupası elde etti.

Bu sonuçlarla SUBÜ öğrencileri, dünya şampiyonası seçmelerine katılma hakkı kazandı.