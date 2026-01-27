Haberler

Sakaryalı öğrenciler ringden 2 madalya ile döndü

Sakaryalı öğrenciler ringden 2 madalya ile döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, Burdur'da düzenlenen Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda iki bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldular. Şampiyonada SUBÜ'yü temsil eden Azra Uyar ve İrem Kandemir, kategorilerinde başarı gösterdiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Burdur'da düzenlenen Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda iki bronz madalya kazandı. 92 üniversiteden yüzlerce sporcunun katıldığı dev organizasyonda SUBÜ'lü sporcular Türkiye üçüncüsü oldu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye genelindeki 92 üniversiteden toplam 561 sporcu katıldı. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı ringlerde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni temsil eden öğrenciler, sergiledikleri performansla kürsüye çıkmayı başardı. Şampiyonada ter döken SUBÜ öğrencilerinden Azra Uyar, 65 Kilo Kick Light Branşı'nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Aynı şampiyonada mücadele eden bir diğer başarılı sporcu İrem Kandemir ise 60 Kilo Full Contact Branşı'nda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor