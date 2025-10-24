Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Chobani Stadyumu'nda konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 yendi.

STUTTGART'TAN IRKÇILIK SUÇLAMASI

Stuttgart Kulübü, Fenerbahçe maçından sonra saha içinde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Alman ekibi, Sarı-lacivertlileri ırkçılık yapmakla suçladı.

İşte Stuttgart'ın o açıklaması;

"Stuttgart çeşitliliği, hoşgörüyü, saygılı etkileşimi ve adil oyunu temsil ediyor. Irkçılığın, aşırılığın, ayrımcılığın ve dışlamanın stadyumda veya toplumumuzun herhangi bir yerinde yeri yoktur."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe-Stuttgart maçının son anlarında Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek ile Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav gerginlik yaşamış ve Sarı-lacivertli taraftarlar Alman futbolcu Undav'a tepki göstermişti. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Stuttgartlı bazı futbolcular ile Fenerbahçeli futbolcular arasında da gerilim devam etmişti.