Haberler

Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Stuttgart kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlamasında bulundu. Alman kulübü, sosyal medyadan yapılan açıklamada "Irkçılığın, aşırılığın, ayrımcılığın ve dışlamanın stadyumda veya toplumumuzun herhangi bir yerinde yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Chobani Stadyumu'nda konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 yendi.

STUTTGART'TAN IRKÇILIK SUÇLAMASI

Stuttgart Kulübü, Fenerbahçe maçından sonra saha içinde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Alman ekibi, Sarı-lacivertlileri ırkçılık yapmakla suçladı.

İşte Stuttgart'ın o açıklaması;

"Stuttgart çeşitliliği, hoşgörüyü, saygılı etkileşimi ve adil oyunu temsil ediyor. Irkçılığın, aşırılığın, ayrımcılığın ve dışlamanın stadyumda veya toplumumuzun herhangi bir yerinde yeri yoktur."

Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe-Stuttgart maçının son anlarında Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek ile Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav gerginlik yaşamış ve Sarı-lacivertli taraftarlar Alman futbolcu Undav'a tepki göstermişti. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Stuttgartlı bazı futbolcular ile Fenerbahçeli futbolcular arasında da gerilim devam etmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip

Icardi'ye dev talip! Şampiyon olmak için Arjantinli yıldızı istiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.