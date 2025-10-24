Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması
Almanya'nın Stuttgart kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlamasında bulundu. Alman kulübü, sosyal medyadan yapılan açıklamada "Irkçılığın, aşırılığın, ayrımcılığın ve dışlamanın stadyumda veya toplumumuzun herhangi bir yerinde yeri yoktur." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Chobani Stadyumu'nda konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 yendi.
STUTTGART'TAN IRKÇILIK SUÇLAMASI
Stuttgart Kulübü, Fenerbahçe maçından sonra saha içinde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Alman ekibi, Sarı-lacivertlileri ırkçılık yapmakla suçladı.
İşte Stuttgart'ın o açıklaması;
"Stuttgart çeşitliliği, hoşgörüyü, saygılı etkileşimi ve adil oyunu temsil ediyor. Irkçılığın, aşırılığın, ayrımcılığın ve dışlamanın stadyumda veya toplumumuzun herhangi bir yerinde yeri yoktur."
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe-Stuttgart maçının son anlarında Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek ile Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav gerginlik yaşamış ve Sarı-lacivertli taraftarlar Alman futbolcu Undav'a tepki göstermişti. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Stuttgartlı bazı futbolcular ile Fenerbahçeli futbolcular arasında da gerilim devam etmişti.