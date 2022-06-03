Stefan Kuntz: Oyuncular kendi tarihlerini yazmak istiyorlar - Haberler

"Bu takım, Türk milli takım tarihinin en genç takımlarından birisi"

"Mükemmel oyuncuları, burada yetiştirmek gerekiyor"

KAAN ÜLKER / İSTANBUL,- A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Burak'ın milli takımı bırakması sonrasında yeni bir organizasyon tabii ki ortaya çıktı. Oyuncular kendi tarihlerini yazmak istiyorlar. Bunun da başarılı olabilmesi için bu 4 karşılaşmanın da kazanılması gerekiyor" dedi.

"Tolunay hoca ile yaptığımız konuşmalarda bilgi alırken, Cenk ile ilgili, 'liderlik vasfı olan, diğer arkadaşlarını organize etme becerisi olan oyuncumuz' dedi. Burada idmana çıktık, baktım Cenk oldukça sessiz. Tolunay hocanın söylediği gibi değil. İdman bittiğinde yanına gittim. 'Hocan ile görüştüğümde seninle ilgili farklı özellikler anlattı ama ben o Cenk'i görmedim' dedim. O da bir sonraki antrenmanda gerçek kimliğini gösterdi. Anlatmak istediğim şu. Bir oyuncuya onunla ilgili bütün bilgileri bildiğinizi gösterince o da diyor ki 'benimle ilgili bütün konuşmalar yapılmış, bilgiler alınmış.' O zaman kendisi de rahatlıyor ve utangaçlığını üzerinden atıyor. Bu da iletişimin önemini ortaya koyuyor."