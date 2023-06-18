A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: Letonya'da eksik olanı Galler maçında düzeltmeye çalışacağız

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Letonya karşısında eksik olanı Galler maçında düzeltmeye çalışacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın Galler ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolculardan Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu. Rakip takımın forvet oyuncusunu Kiefer Moore'un eksikliğinin Galler adına önemli bir kayıp olduğunu söyleyen Kuntz, "Bu maçın basit olacağını söyleyen bir durum değil. Biz de bunun farkına vardık. Bunun üstünde çalışmalar yaptık. İdmanlarda da bunun üzerine çalışacağız. Letonya karşısında eksik olanı Galler maçında düzeltmeye çalışacağız. Biz tabi ki rakibimizi analiz ettik. Özelliklerinin farkındayız. Buna karşı hangi oyuncularımızı oynatacağımız konusunda yoğunlaşmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Savunma oyuncusunun önceliğinin gol yememek olduğunu söyleyen Abdülkerim Bardakcı, "Gol ve asist ekstra şeyler. Bunları yapmayı seviyorum. Topun nereye gelebileceğini hissedebiliyorum. Merih'le antrenmanda aynı golü atmıştım. İlk maçta ilk golü atmak nasip oldu, çok mutluyum. Bizim için yarın zor bir maç olacak. Biz buna çok iyi hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Samsun'da da büyük bir desteği arkamıza alacağız. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz yarınki maçı kazanmak. Tekrar bu statta ve şehirde olmaktan mutluluk duyuyorum. Samsun sevdiğim bir şehir. Samsunspor çıkış taptığım takımlar arasında geliyor. Arkamızda büyük bir destek göreceğiz. Arkadaşlarıma futbol sevgisi olan bir şehir olduğunu ve tutkulu bir şehir olduğunu söyledim. Yarını iple çekiyoruz. Galler takımı iyi bir takım. Yarın zor bir maç olacak. Bizim için odaklandığımız tek şey galibiyet. Yarın için başka hiçbir şey düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.