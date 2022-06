Stefan Kuntz: "Her yaptığımız iş 2024 finallerine kalabilmek için" - Haberler

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Uluslar Ligi ile birlikte yeni bir serüvene başlayacaklarını söyleyerek, "Her yaptığımız iş, her attığımız adım 2024 finallerine kalabilmek için" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk müsabakasında yarın Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 11 günde oynayacakları 4 maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Uluslar C Ligi'nde olmalarının kendileri için özel bir hazırlık olmadığının altını çizen Kuntz, "Yeni bir serüvene başlıyoruz. Oyuncular kendi tarihlerini yazmak istiyorlar. Bunun da başarıya ulaşması için 4 karşılaşmayı da kazanmamız gerekiyor. İlk dönemi hesapladığımız zaman, tabi grupta durumumuz kolay değildi hızlı davrandık ve takım ruhuna odaklandık ve bunu geliştirecek işler yaptık. Hepimiz Portekiz'de kaçan o penaltı anını yakalayabilecek aşamaya gelmeyi çok istiyorduk. Hepimizin rüyası oydu. Bu bakımdan oraya kadar gelebilmemizden dolayı mutlu oldum. İtalya maçına bakacak olursak, o döneme kadar İtalya'nın toplam yediği gol 2'ydi. O karşılaşmada onlara karşı 2 gol kaydettik ve Donnarumma'nın 3 tane net kurtarışı vardı. Yeni bir başlangıç, yeni bir hikaye yazıyoruz. Genç bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Her yaptığımız iş, her attığımız adım 2024 finallerine kalabilmek için" şeklinde konuştu.

"Seviye yüksek olsa oyuncular kariyerlerine Türkiye'de devam etmek ister"

Türkiye'deki futbolcuların Avrupa hayali kurması ve kendi gelişimlerini de değerlendiren Kuntz, "Cengiz Avrupa'da yaptıklarından bahsetti. Neler kazandığını anlattı. Bu tarz mükemmel oyuncular yetiştirmek, burada yetiştirmek yapılması gereken işler. Böylelikle kulüpler bu kimliğe bürünebilirler. 'Ben başından beri Avrupa'yı hayal ediyorum' diyen oyuncular için buradaki seviyenin yükselmesiyle birlikte belki de Avrupa'yı hedeflemeyeceklerdir. Seviye burada yüksek olsa oyuncular belki de burada kariyerlerine devam etmek isteyeceklerdi" ifadelerini kullandı.

"Pas kalitemizi geliştirmek istiyoruz"

Takımın son durumuyla ilgili de bilgiler veren deneyimli Alman teknik adam, "Birkaç küçük sıkıntımız var. İleriye dönük planlar yapmamız lazım. Normalde FIFA sıralamasında 4. veya 8. sıralamada yer alan takımla, 100. sırada olan bir takımla oynadığınız zaman hedeflediğiniz şey aynı, mantığınız değişmiyor. Başarılı olmak için sahaya çıkıyorsunuz. Topa daha fazla sahip olacak taktiksel çalışma üzerinde durabiliriz. Pas kalitemizi geliştirmek istiyoruz, ikincisi topa ilk teması değiştirmek istiyoruz. Ofansif varyasyonlar ve farklı denemeler üzerinde çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"Çağırdığımız yeni isimlerden hiç kimse bana baş ağrısı yaşatmaz diye düşünüyorum"

Stefan Kuntz, A Milli Takım'a çağrılan genç futbolcular ve Ümit Milli Takım'da yer alan oyuncularla alakalı görüşlerini aktararak şu cümlelere yer verdi:

"A Milli Takım ile Ümit Milli Takım arasındaki geçişi sağlayacak anlamda çok iyi oldu. Zaten ümit milli takımın antrenmanlarını da takip etme imkanımız oldu. Çağırdığımız yeni isimlerden hiç kimse bana baş ağrısı yaşatmaz diye düşünüyorum. Burak ile temasımız vardı. Almanya'ya transferi sonrasında bütün spot ışıklarının üzerinde olduğunu, daha sıkı takip edilebileceğini söyledim. 4-5 oyuncumuz var, Belçika'dan da İsviçre'den de buraya gelebilecek. Milli takım kadrosu açıklanırken, Deniz Undav ile Umut Bozok arasında seçim yapmamız gerektiğini düşünürken, sonuçta Süper Lig'de de en çok golü o attığı için tercihimizi Umut'tan yana kullanmıştık. Sonra bize sakat olduğu bilgisi iletilince acaba kimi alabiliriz diye düşündüğümüzde hemen Ümit Milli Takımı'mıza döndük, oradaki hocamızla görüşmelerimizi yaptık. Watford ile de görüştük. Doğru bilgiler her iki taraftan da gelince Tiago'da karar kıldık. Eren çok uzun süredir listemizde olan bir oyuncuydu. Son maçlarda sakat olduğu için aramızda olamamıştı."

"Cenk gerçek kimliğini gösterdi"

A Milli Takım'ın genç futbolcusu Cenk Özkaçar hakkındaki fikirlerini bildiren Kuntz, "Ümit Milli Takım'daki oyuncularımız A Milli Takım'a geçebilme adına gayet iyi hazırlanıyorlar. Ümit Milli Takım hocası Tolunay hocayla konuştuğumuzda, bana şöyle demişti; 'Liderlik vasıfları olan, diğer arkadaşlarını organize etme başarısı olan bir oyuncumuz.' Ama burada ilk idmana çıktık, Cenk burada oldukça sessiz. O yüzden idman bitince yanına gittim. Ben senin hocanla görüştüğümde seninle ilgili çok farkı şeyler anlattı ama ben bugün o Cenk'i görmedim dedim. O da bir sonraki antrenmanda gerçek kimliğini gösterdi. Bir oyuncuya onunla ilgili tüm bilgileri gösterince o da kendisiyle ilgili bütün konuşmalar yapıldığını düşünüyor. Bu da iletişimin önemini ortaya koyuyor. Birazcık Fransızca konuşuyoruz aramızda, ben de Almanya'da Fransa'ya yakın bir yerde otuyorum" diyerek sözlerini noktalandırdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor