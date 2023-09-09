Stefan Kuntz: Ermenistan beraberliği sonrası Hırvatistan maçı önem kazandı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında Hırvatistan maçının önemini vurguladı. Kuntz, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti ve gelecek maçlarda üç puan hedeflediklerini söyledi.

- Stefan Kuntz : "Hırvatistan maçı önem kazandı" 2

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz :

"Kapı her oyuncuya açık"

"Ekim ayında ki maçlarda bu işi bitirmeye çalışacağız"

"Arda Güler'i en kısa zamanda milli takımda görebiliriz"

"Maçı tekrar oynasaydık kadroda değiştireceğim oyuncular olurdu"

ESKİŞEHİR - Ermenistan ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Ermenistan ile beraberlik sonrasında Hırvatistan maçı önem kazandı" dedi.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirten Kuntz, "Yaklaşık 10 pozisyona girdik. Onları gole çeviremedik. Öncelikle ilk devrede oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. İlk devrede eleştireceğim konu pozisyonları gol yapamamamız. Aynı zamanda ilk devrede daha hızlı oynayabileceğimizi ve top kaybı yapmayacağımız üzerinde durduk. İkinci devreye başladığımızda konsantremiz düştü. Golü yediğimizde hataları görmüş olduk. Oyuncularımız elinden gelen her şeyi yaptı. Onları bu konuda eleştiremem. Oyuncu değişikliklerinin de oyuna pozitif yansıdığını düşünüyorum. O yüzden de şans eseri değil, hak ettiğimiz beraberliği aldığımızı düşünüyorum. Biz de üzgünüz üç puanı alamadığımız için. Bunun öz eleştirisini yapacağız. Ekim ayında ki maçlarda işi bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Hırvatistan maçı önem kazandı"

Ermenistan beraberliğinin ardından Hırvatistan ile oynayacakları karşılaşmanın daha fazla önem kazandığının altını çizen Alman çalıştırıcı, "Moral ve mental yapımızı için o beraberliği almamız önemliydi. Kesinlikle çok daha fazlasını elde edebilirdik. İyi bir sonuçta da aynısı olacaktı. Hırvatistan maçı daha bir önem kazandı. Oraya odaklanacağız" diye konuştu.

"Kapı her oyuncuya açık"

Oyuncuları izlemeye devam ettiklerini ifade eden Kuntz, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle eleştiri açıktır. Beni hoca olarak eleştirebilirsiniz. Ben buna açığım. Ben Trabzon'da ki iki maçı izledim. Aslında bir oyuncuyu örnek olarak çıkarmamız uygun değil. Kapı sonuçta herkes açık. Yusuf'u tekrar çağırdık. Çok iyi işler yapıyor. Ozan Tufan'ın da maçlarını takip ediyoruz. Biz şuan kurduğumuz kadroda bize yardımcı olacak oyuncuları seçtiğimizi düşünüyoruz."

"Arda Güler'i en kısa zamanda milli takımda görebiliriz"

Arda Güler'in sağlık durumu hakkında bilgilerinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine konuşan Kuntz, "Sağlık departmanları iletişim halindeler. Böylelikle en yeni bilgileri onlardan alıyoruz. En kısa zamanda yeniden milli takımımızda görebiliriz" dedi.

"Maçı tekrar oynasaydık kadroda değiştireceğim oyuncular olurdu"

Stefan Kuntz, maçın tekrar oynanması durumunda aynı kadro ile sahaya çıkıp çıkmayacakları sorusuna ise, "Mutlaka değişiklikler yapardım. Emin olun aynı oyuncularla bu oyunu oynasak böyle bir oyun olmazdı. Oyuncu seçimini nasıl iyi yapabilirdik? Bu soruları kendime soruyorum. Kalan 3 maçı da kazanmak için çıkacağız. Biz deplasmanda oynadığımız Hırvatistan gibi bir takımdan puan alabileceğimizi gösterip, evimizde Letonya'yı yenmemiz gerekiyor" cevabını verdi.