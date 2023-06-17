Stefan Kuntz: 'Letonya arzulu ve istekli oynadı, bir daha buraya geldiğimizde ilaç kullanmam gerekebilir'

"Letonya'nın hocası takımını iyi hazırlamış""Barış'ın sağ taraftan topu getirmesi, İrfan'ın inanarak o golü yapması her takıma nasip olmaz""İrfan Can'ı kadroya aldığım için beni eleştiren ve bana hakaret eden kişiler oldu"Ali DANAŞ / RİGA(Letonya), - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü...

" Letonya'nın hocası takımını iyi hazırlamış"

"Barış'ın sağ taraftan topu getirmesi, İrfan'ın inanarak o golü yapması her takıma nasip olmaz"

Ali DANAŞ / RİGA( Letonya ), - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Kesinlikle Letonya arzulu ve istekli oynadı. Bir daha buraya geldiğimizde böyle bir maç oynarsak, ilaç kullanmam gerekebilir" dedi.

Türk halkına birlik ve beraberlik çağrısı yapan Kuntz, "Samsun'a gidiyor olmamız beni çok mutlu ediyor. Hemen hemen 30-35 sene önce son kez milli maç oynanmış. Oradaki atmosferin ne kadar güzel olduğunu bana anlattılar. Hep beraber olursak önümüzdeki hedefe ulaşabiliriz. İrfan Can'ı kadroya aldığım için beni eleştiren ve bana hakaret eden kişiler oldu. Bu da İrfan gibi bir oyuncuya karşı büyük haksızlık. O çok iyi ve özel bir oyuncu. Birçok ülke, böyle bir milli takımı hayal ediyordur. Türk halkının bu yüzden mutlu olması gerekir. Taraftarımız, bütün takımı desteklesin hem de gururlu olsunlar. Karşı karşıya hiçbir şekilde bir yere varamayız. Birlik ve beraberlikle bir yere varabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.