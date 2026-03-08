Haberler

Aleksandar Stanojevic: "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, savaşmaya devam edeceğiz"

Aleksandar Stanojevic: 'Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, savaşmaya devam edeceğiz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, takımının iyi oynadığını ve matematiksel olarak şanslarının devam ettiğini belirtti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında iyi oynadıklarını belirterek, "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Bugün kazanacak şanslar yakaladık. Beraberlik sonucundan mutlu değiliz. Genel anlamda çok iyi bir maç oynadık. Özellikle ilk yarı önemli şanslar yakaladık. Bu şansları değerlendiremedik. Futbolcularıma da söyledim, matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Biz savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika

Bu akşam ilk 45 dakikada ortalık yanacak
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika

Bu akşam ilk 45 dakikada ortalık yanacak
Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor

''Kazanamazsak gerekeni yaparız'' demişti! İşte aldığı sonuç
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata