İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Stanimir Stoilov: Trabzonspor Finali Hak Etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmadan sonra açıklamada bulundu. Trabzonspor'un finale çıkmayı hak ettiğini belirten Stoilov, oyuncularına daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini vurguladı.

- Stanimir Stoilov: "Trabzonspor finali hak etti"

TRABZON - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trabzonspor'un finali hak ettiğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya veda eden Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Trabzonspor'u tebrik etti. Stoilov, "Finale çıkmayı hak ettiler, umarım kupayı kazanırlar. Maça ilk 15 dakikada iyi başladık ancak yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Bu da oyuncularımda moral kaybına yol açtı. Trabzonspor daha sonra gol fırsatları yakaladı ve ilk golü şanslı bir şekilde buldu. Oyuncularım bu kupanın kulüp için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bundan sonra lige odaklanmamız ve yapmamız gerekenleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Oyuncularımın şu ana kadar verdiklerinden daha fazlasını vermeleri şart çünkü bulunduğumuz konum bizim için tehlikeli" dedi.

Sezon başında hedefi yüksek tuttuklarını belirten Stoilov, "Genç bir takımız ve bu takımın, bu kulübün büyük bir potansiyeli olduğunu gördüm. Arkamızda müthiş bir taraftar desteği var. Kulüp çok iyi yönetiliyor. Ancak sezon boyunca çok talihsizlik yaşadık, özellikle sakatlıklar bizi zorladı. Bugün tam kadro olsaydık, hedefimize daha fazla yaklaşabilirdik. Bize her koşulda destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımın daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Bu sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz ve sonrasında hedeflerimizi daha da yukarı çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.