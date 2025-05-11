- Stanimir Stoilov: "Çok önemli iki puan kaybettik"

İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Evimizde çok önemli iki puan kaybettik. Bu bizim adımıza gerçekten büyük bir hata" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. Çok önemli iki puan kaybettiklerini vurgulayan Stoilov, "Aslında baktığınızda, futbol anlamında iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Hırsımız da aslında son derece yüksekti. Ama final paslarında, şutlarda ve son kararlarda iyi değildik ve yakaladığımız fırsatları maalesef değerlendiremedik. Daha önce de çok kez belirttiğim gibi, maçlarda çok fazla fırsat yakalıyoruz fakat bunları maalesef değerlendiremiyoruz. Oyuncularımızın bu pozisyonların değerini biraz daha iyi bilmesi ve o anlarda gol atmak adına daha aç olmaları gerekiyor. Evimizde iki puan kaybettik. Bu bizim adımıza gerçekten büyük bir hata. Bu yüzden çok üzgünüz, kazanmamız gerekiyordu. Ama onun dışında, futbol ve hırs anlamında oyuncularımla ilgili kötü bir şey söyleyemem" dedi.

Sakatlıkların bu sezon kendilerine çok büyük sıkıntı oluşturduğunu belirten Stoilov, şöyle devam etti:

"Bugün aslında oyunu değiştirmeye çalıştığımız dakikalarda Heliton'u santrfora aldık. Çünkü bu bölgede oynayan diğer oyuncularımızın sakatlıkları sürüyor ve burada bir seçeneğimiz yoktur. Seneye ilk hedefimiz her pozisyonda çok rekabetçi bir ortam oluşturmak ve aynı zamanda kaliteyi de arttırmamız gerekiyor. Biraz daha üreten oyunculara ihtiyacımız var ama öncelikle bu sezonu kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitireceğiz. İstediğimize ulaşmaya çalışacağız. Daha sonrasında da burada gerçekten bu kaliteyi arttıracak ve bu rekabet ortamını üst seviyeye çekecek oyuncular getirmeye çalışacağız."