Türkiye-Ermenistan karşılaşmasının oynandığı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda taraftarların giriş kapısındaki turnikeler arızalanınca, birçok futbolsever stadyuma giremedi. Maça girmek için sıra bekleyen yüzlerce futbolsever, metrelerce sıra oluşturdu. Görevlilerin kontrolleri sırasında değerli eşyalarını stadyuma sokamaması gerginliğe sebep oldu. Maça giremeyen bazı taraftarlar da girdikleri sırayı terk ederek, serzenişte bulundu.

- Stadyum turnikesi bozuldu, taraftarlar maçın ilk yarısını kaçırdı

ESKİŞEHİR - Türkiye- Ermenistan karşılaşmasının oynandığı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda taraftarların giriş kapısındaki turnikeler arızalanınca, birçok futbolsever stadyuma giremedi.

2024 Avrupa Elemeleri D Grubu'nda oynanan Türkiye-Ermenistan maçı başladı. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı seyredebilmek için Eskişehir ve çevre illerden gelen taraftarlar, biletli olmalarına rağmen turnike arızası sebebiyle stadyuma giremedi. Maça girmek için sıra bekleyen yüzlerce futbolsever, metrelerce sıra oluşturdu. Stadyum görevlilerinin tek tek inceleme yaparak, taraftarları maça alması maçın ilk yarısını kaçıran futbolseverleri sinirlendirdi. Görevlilerin kontrolleri sırasında değerli eşyalarını stadyuma sokamaması gerginliğe sebep oldu. Maça giremeyen bazı taraftarlar da girdikleri sırayı terk ederek, serzenişte bulundu.

"Maç başlayalı 20 dakika oldu ama insanlar sıra bekliyor"

Türkiye-Ermenistan mücadelesini takip edebilmek için Ankara'dan Eskişehir'e gelen bir futbolsever, maçın ilk yarısını kaçırınca sinirlerine hakim olamayıp sırayı terk etti. Bilet ve yol masrafı yaptığını dile getiren Tolga isimli futbolsever, "Yaklaşık 6 saat yolculuk yaptım. Ankara'dan geliyorum. Maç başlayalı 20 dakika oldu ama insanlar sıra bekliyor. Neymiş? Turnike bozukmuş. O zaman önlem alınsın" dedi.